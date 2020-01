Auch wenn es zunächst noch geheißen hatte, dass man darüber am Montag in den Parteigremien reden wird, hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Sonntag in der „ZiB 2“ noch einmal wiederholt, was er bereits im „Krone“-Gespräch kurz nach der Wahl sagte: Die SPÖ mit ihrer wiedergewonnene Absoluten wird alle Regierungsposten selbst übernehmen. „Es wird keine Regierungsbeteiligung einer anderen Partei geben“, so Doskozil wörtlich.