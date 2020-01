Verdächtiger soll aus St. Valentin sein

Am 20. Jänner brannte in Enns im Ortsteil Enghagen ein Holzhaufen, am 21. Jänner in Hargelsberg ein Holzhaufen und ein Auto. Für wie viele Anschläge der nunmehr gefasste Jugendliche infrage kommt, ist noch unklar. Der 16-Jährige wurde am Samstag festgenommen.