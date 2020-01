Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem neuartigen Virus ist hierzulande gering - gefährlicher ist dagegen die echte Grippe. Waren es in der Woche vor Weihnachten nur drei Krankmeldungen wegen Influenza, gab es in der vergangenen Woche salzburgweit bereits 47 Fälle. Der Höhepunkt wird im Februar erwartet. Insgesamt liegen in Österreich bereits weit mehr als 50.000 Menschen mit Grippe im Bett. Dabei verzeichnet Salzburg im Bundesvergleich am wenigsten Krankenstandstage. An nur elf Tagen blieben Salzburgs Beschäftigte im Vorjahr krankheitsbedingt zuhause. „Bei uns schleppen sich die Arbeitnehmer öfter krank und mit Fieber in die Arbeit“, deutet Gewerkschaftschef Gerald Forcher. In der vergangenen Saison belief sich die Zahl der Grippe-bedingten Todesfälle auf 1400 Menschen.