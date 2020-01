Eine Viertelmillion Burgenländer ist am Sonntag aufgerufen, ihren Landtag neu zu wählen. Umwälzungen im einwohnerschwächsten Bundesland werden dabei nicht erwartet, die SPÖ liegt in Umfragen meilenweit voran. Vergleichsweise spannend ist die Koalitionsfrage - in der es aber auch eine klare Tendenz zu geben scheint.