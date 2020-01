Turbulenzen auch bei der Voestalpine

Auch bei der Voestalpine ist die Lage ernst: Kommt es zu weiteren Verschlechterungen oder fallen Aufträge aus, will der von Linz aus agierende Konzern in Österreich auf Kurzarbeit zurückgreifen. Bei einer Konzerntochter in Deutschland werden in den kommenden Wochen 325 Jobs abgebaut.