Deutsche Kundinnen zahlen nach wie vor nicht weniger

In einigen europäischen Ländern versucht die Politik, mit niedrigeren Steuern auf Damenhygiene Frauen zu entlasten. Auch im türkis-grünen Regierungsprogramm ist das Vorhaben verankert. Wann es kommt und wie hoch die Steuer sein wird, steht ebenso wenig fest wie der Effekt für die Kundinnen. Denn in Deutschland, wo zu Beginn des Jahres die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent gesenkt wurde, zahlen Frauen für o.b., Always und Co. nach wie vor nicht weniger.