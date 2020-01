Polizisten aus Seewalchen hielten am Donnerstag gegen 16.45 Uhr einen 49-jährigen Pkw-Lenker aus Deutschland auf dem Parkplatz der Raststation Loibichl an, da er entgegen der Richtungspfeile fuhr. Als sie eine Kontrolle durchführen wollten, gab der Mann plötzlich Gas, fuhr in einen Kreisverkehr ein und dann weiter in die Ausfahrt in Richtung Salzburg. Kurz nach der Ausfahrt vom Kreisverkehr gabelt sich die Fahrbahn und der 49-Jährige fuhr auf der Abfahrt von der A1 in die Gegenrichtung auf und dann auf der A1 auf der Richtungsfahrbahn Salzburg noch einige Meter in Richtung Wien.