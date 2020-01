Wer einmal im Hochsommer im Süden - etwa in der mazedonischen Hauptstadt Skopje - war, wird ermessen können, was auf Österreichs Metropolen an Hitze zukommt. Doch zu immer häufigeren und immer unerträglicheren heißen Tropennächten im Sommer wird bis 2050 möglicherweise akuter Wassermangel kommen. „Es schneit im Winter immer weniger, und auch der Regen fällt kaum mehr kontinuierlich. Die Reserven an kostbarem Nass in den Bergen werden unweigerlich zurückgehen“, warnt Jasmin Duregger, Klimaexpertin bei Greenpeace.