Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Donnerstagabend - acht Monate nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos - sein politisches Comeback gegeben. Als Gastredner der blauen Splittergruppe DAÖ trat der ehemalige FPÖ-Chef in den Wiener Sofiensälen auf. 25.000 Euro ließ sich die neue politische Gruppierung den Event kosten. Die Rede war von rund 1000 Gästen. Auf Buttons, die bei der Veranstaltung (wohl von Fans) verteilt wurden, stand: „Die beste Rache ist dein Kreuz bei H.C. Strache. 2020 Wien.“ Ob Strache tatsächlich bei der Wien-Wahl antritt, ließ er aber weiterhin offen, es seien noch Gespräche zu führen. Ausgeteilt hat er in seiner Rede dennoch heftig - vor allem gegen seine ehemaligen „Freunde“ bei der FPÖ.