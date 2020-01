Was ist nach dem Tod? Was ist ein Mythos? Was ist Ethik? Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Wissen? Und noch vieles mehr. Neugierig geworden, schlittert die 15-Jährige in ein Abenteuer, in dem über die wichtigsten Dinge der menschlichen Existenz nachgedacht wird. Ja, es geht um Philosophie! Und darum, das Philosophieren zu lernen. In der Inszenierung von Regisseurin Cornelia Metschitzer wird das nie fad. Sie lässt Sofie Fragen stellen, die Antworten werden in tollen Szenen erspielt.