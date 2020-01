Rafael Nadal ist bei den Australian Open in Melbourne ohne Satzverlust in die dritte Runde eingezogen. Der Weltranglisten-Erste besiegte den Argentinier Federico Delbonis, die Nummer 79 der Welt, am Donnerstag 6:3,7:6(4),6:1. In der ersten Runde gegen den Bolivianer Hugo Dellien hatte Nadal überhaupt nur fünf Games abgegeben. Zuvor wurde Nadal von Tennis-Enfant-Terrible Nick Kyrgios auf die Schaufel genommen. Der Australier machte die Rituale des Spaniers vor seinen Aufschlägen nach.