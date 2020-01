Ein erleichterter und spendabler Alexander Zverev schaffte es locker in Runde drei, sonst gab es auch keine großen Überraschungen am vierten Tag der mit 44,01 Mio. Euro dotierten Australian Open in Melbourne. Nachdem auch Dominic Thiem ein Zweitrunden-Aus in fünf Sets abgewehrt hatte, gewannen auch sein Ranglisten-Nachbar Daniil Medwedew (RUS-4) sowie Alexander Zverev (GER-7). In Runde drei steht auch Gael Monfils (FRA-10) und ist auch ein möglicher Achtelfinal-Gegner Thiems.