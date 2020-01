Die Wirtschaftskammern im Burgenland und in der Steiermark haben ein gemeinsames Aktions- und Forderungspaket geschnürt, um den Anliegen der Unternehmer, die über die Landesgrenzen hinausreichen, Rechnung zu tragen. Sie wollen unter anderem, dass Lehrlinge künftig auch Berufsschulen in anderen Bundesländern besuchen können, betonte Peter Nemeth, Präsident der WK Burgenland am Mittwoch.