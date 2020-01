Um „totalitäre Tendenzen an Unis und Schulen“ ist es am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Nationalrats gegangen. Anlass für das von der FPÖ aufs Tapet gebrachte Thema waren Störaktionen linker Demonstranten bei Vorlesungen des Historikers Lothar Höbelt, die Aufregung um Ex-Ombudsfrau Susanne Wiesinger und das Kopftuchverbot. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) verwies auf die Meinungsfreiheit und mahnte: „Die Auseinandersetzung an einer Universität ist immer eine intellektuelle, niemals eine gewalttätige.“