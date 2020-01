Natürlich sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen, aber wir wissen aus der Geschichte, dass Jojo mit seinen Wahnvorstellungen nicht alleine ist. Der Vorspann des Films verdeutlicht dies und setzt eine optimistische deutsche Version des Beatles Songs „I Want to Hold Your Hand“ mit Filmmaterial von Hitlers rasenden jungen Fans in Szene. Von da an geht „Jojo Rabbit“ abwechselnd auf surreale, sentimentale und melodramatische Weise vor, und trifft nicht immer den richtigen Ton, während der Krieg eskaliert und Jojo langsam beginnt zu verstehen, was gerade in seiner Heimat vor sich geht.