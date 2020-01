Ein 30-Jähriger aus Neukirchen an der Enknach war mit seinem Pkw am 21. Jänner 2020 gegen 17.15 Uhr auf der Kapellenstraße Richtung Ortszentrum Lengau unterwegs. An einem unbeschrankten Bahnübergang wurde der Pkw des 30-Jährigen vom rechten vorderen Puffer der von Steindorf kommenden Diesellok erfasst und zur Seite gegen die Stopptafel geschleudert.