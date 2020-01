Tief in menschlichen Organismus eindringen

In der Umgebungsluft reagieren Autoabgase jedoch auch noch mit anderen Verbindungen - diesen Prozess bezeichnet man als „atmosphärische Alterung“. Auch wenn sich die sekundären Aerosole an den Nanopartikeln anhaften, können sie tief in den menschlichen Organismus vordringen. Das europäische Forschungsprojekt „DownToTen“ hat daran gearbeitet, diesen „Alterungsprozess“ im Labor nachzubilden. Der gleiche „Alterungsprozess“, der in der Atmosphäre Stunden und Tage dauert, wurde im Labor beschleunigt. Parallel dazu wurden die Reaktionen in Computermodellen simuliert.