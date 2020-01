Aber touristische Großprojekte hatten es früher doch leichter, oder?

Sicherlich auch, weil die Dimension der Projekte eine andere war. Vergleicht man zum Beispiel die Förderkapazitäten von Skiliften (1000 Personen/Stunde), die in den 1970er Jahren gebaut wurden, mit der heutigen (4000 Personen/Stunde), wird das deutlich. Auch in der künstlichen Beschneiung hat sich viel getan. Ging es Ende der 1980er Jahre darum, neuralgische Punkte im Skigebiet zu beschneien, haben wir heute nahezu Vollbeschneiung mit einem entsprechend großen Flächenverbrauch durch Speicherteiche, Pumpstationen etc. Schauen wir uns die Verkehrsproblematik an. Seit den 1980er Jahren redet man davon, den Zubringerverkehr zu reduzieren. Was ist passiert? Die Anwohner erleben eine Verkehrslawine nach der anderen. Was passiert, wenn der Verkehrsinfarkt droht? Dann werden die Straßen verbreitert und neue Umfahrungen gebaut, die letztlich noch mehr Verkehr anziehen und das öffentliche Budget belasten. Und was natürlich auch immer klarer wird: Es gibt Skigebietsbetreiber, die sich nicht an die Regeln halten oder, weil sie gute Verbindungen in die Landesregierungen haben, es sich einfach richten können, man denke hier an Projekte, die erst gebaut und nachträglich bewilligt werden. Oder die leidige Salamitaktik bei der man ein Gesamtprojekt in viele Einzelprojekte zerstückelt, gerade klein genug, um z.B. keine UVP durchführen zu müssen. Das wirft halt ein sehr schlechtes Licht auf die ganze Branche, nämlich auch auf jene, die sich bisher an die Regeln gehalten haben und ist ein Grund dafür, dass es touristische Projekte heute schwerer haben als früher.