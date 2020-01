Am Freitag findet in der Wiener Hofburg wieder der freiheitliche Akademikerball statt - und das ohne Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dessen Gattin Philippa. „Ich gehe nicht auf diesen Ball, auch mein Mann wird nicht hingehen“, bestätigte die Nationalratsabgeordnete am Dienstag gegenüber der „Krone“.