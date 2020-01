Fünf Jahre lang wühlte der Linzer Komponist Peter Androsch in der Geschichte des Akademischen Gymnasiums in der Spittelwiese Linz. Daraus entwickelte er 25 spannungsgeladene Szenen für einen beachtlichen musikalischen Bilderbogen. Das Bruckner Orchester intonierte die interessante Uraufführung in der BlackBox des Musiktheaters.