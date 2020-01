Um politisches Asyl angesucht

Soner Ö. kehrte aber schnell wieder nach Österreich zurück. Er wurde aber in Oberösterreich angehalten, diesmal mit einem lebenslangen Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengen-Raum belegt und wieder in die Türkei abgeschoben. Im Jahr 2019 kehrte Soner Ö. nach Vorarlberg zurück, wo seine gesamte Familie lebte. Er suchte hier um politisches Asyl an, weil er angeblich im Syrien-Krieg zwei türkische Soldaten erschossen haben soll. Deshalb, so der Mann, der der kurdischen Minderheit angehört, sei in der Türkei sein Leben bedroht.