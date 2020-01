Mediziner dringend gesucht! Nicht nur in Landeck, auch in Kufstein, Kitzbühel, Söll oder Kirchberg gibt es verwaiste Hausarztstellen. Trotz wiederholter Ausschreibungen, bis zu 25 Mal wie etwa in Kufstein, gelingt es nicht, genügend Ärzte für Allgemeinmedizin zu finden, die bereit sind, sich niederzulassen und eine der ausgeschriebenen Hausarztstellen zu übernehmen, hieß es am Montag vonseiten der Tiroler Ärztekammer. Die Folgen des Versorgungsmangels seien für die Bevölkerung schmerzlich spürbar.