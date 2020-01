Vor einem Gericht in der westkanadischen Stadt Vancouver beginnen am Montag die formellen Anhörungen zu einer möglichen Auslieferung der in den USA gesuchten Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei, Meng Wanzhou. Die in Kanada unter Auflagen freigelassene Meng will sich mit aller Kraft gegen eine Auslieferung in die USA wehren. Mengs Anwälte bezeichnen die Festnahme ihrer Mandantin vor dreizehn Monaten als „illegal“.