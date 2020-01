Aus einem Gefängnis in Paraguay sind nicht weniger als 76 Insassen ausgebrochen, die von den Behörden als „hochgefährlich“ beschrieben werden. Die Häftlinge entkamen am Sonntag durch einen Tunnel aus der nahe der Grenze zu Brasilien gelegenen Strafvollzugsanstalt. Die meisten der entkommenen Straftäter gehören nach Angaben der paraguayischen Behörden der brasilianischen Bande Primeiro Comando da Capital an, die als größte Drogen- und Waffenbande Brasiliens gilt.