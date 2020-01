Eine Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist bei einem Test kurz nach dem Start in Cape Canaveral in Florida in einem gewaltigen Feuerball explodiert. Trotzdem wird die Mission als voller Erfolg gefeiert. Der Grund: Das Unternehmen des US-Milliardärs und Tesla-Chefs Elon Musk wollte ein Notfall-Rettungssystem seiner „Dragon“-Kapsel simulieren, was geklappt hat.