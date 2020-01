Am schwierigsten sei es in Wien. „Dass die Roten mich boykottieren, hatte ich befürchtet. Aber nicht in dem Ausmaß“, sagt die Frau, die selbst eine „Rote“ ist. Was sie dennoch von Lehrern (unter vier Augen) erfahren hat: Leugnen der Zustände an vielen „Brennpunktschulen“ (nicht nur in Wien, überall wo es Ballungszentren gibt, betont die Pädagogin), aggressive Kinder, Sprachverlust, Perspektivlosigkeit werde quasi gezüchtet. Vielfach weigerten sich Schüler, vor allem muslimischer Herkunft, am Bildungsangebot teilzunehmen. „Deutsch hassen sie sowieso“, zitiert Wiesinger einen AHS-Lehrer.