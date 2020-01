Medien in Aufruhr

Neue Maßstäbe offenbar auch in der Berichterstattung. Der „kicker“ sieht in Haaland eine „Naturgewalt“, die „Sportbild“ hievt den „Dreierpack-Wahnsinn“ auf die Startseite, selbst am Schweizer „Blick“ lacht der Blondschopf den Usern ganz oben und überdimensional entgegen.