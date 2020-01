Mit „reichen Unternehmer“ getroffen

„Am Anfang hab’ ich nur mitgeschaut und -gelesen“, erzählt die Frau, die dann aber Vertrauen fasste, private Nachrichten schrieb, sich sogar mit dem „reichen Unternehmer“ - der etwa vorgaukelte, einen Radiosender zu gründen oder in Wien ein Hotel kaufen zu wollen - traf. Für ein Gewinnspiel schickte sie „sexy Selfies“ an den Verdächtigen - und „gewann“ ein Auto. Doch darauf wartet sie seit einem Jahr, auch anderen Frauen aus den Gruppen geht es so. Viele haben Sex-Bilder von sich geschickt, fühlen sich jetzt erpressbar.