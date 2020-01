Aber die Spieler wollen und dürfen sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, zumal noch eine Minichance auf die Teilnahme an einem der drei Olympia-Qualifikationsturniere lebt. Und die aktuelle Mannschaft weiß, dass auch Spanien zu besiegen ist. So passiert beim Debüt von Pajovic am 11. April 2019, als der Europameister im Rahmen des EURO-Cups in Dornbirn 29:28 niedergerungen wurde. „Eine coole Teamleistung“, erinnert sich Seppo Frimmel, „und ein Super-Einstand von Pajo!“ Allerdings hatte das Spiel nur Testcharakter, vier Tage später verlor Österreich auswärts 31:35.