Nur eine subjektive Empfindung? „Keinesfalls“, sagt Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in der steirischen Landeshauptstadt. „Der heurige Winter lässt zumindest in den südlichen Regionen bislang komplett aus. Im Dezember wurden in Graz nur 40 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge verzeichnet, im Jänner gab es bislang noch gar nichts – dies ist schon sehr ungewöhnlich“, berichtet der Experte.