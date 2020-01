Angesichts einer Armada an Topspielern kommt das Aus der Dänen völlig unerwartet. Aber Leistungsträger wie Rasmus Lauge oder Hansen kamen kaum in Fahrt. Es fehlte über weite Strecken der drei Begegnungen an Durchschlagskraft und Ideen, mangelte dagegen aber nicht an vermeidbaren individuellen Fehlern. „Leider konnten wir die Erwartungen nicht erfüllen“, bilanzierte Michael Damgaard. Torwart Jannick Green rang um die richtigen Worte. „Das ist so surreal“, sagte er. „Das ist enorm enttäuschend, eine enorme Leere.“