Zur Wehr gesetzt

Die beiden Opfer konnten sich jedoch gegen den Verdächtigen erfolgreich zur Wehr setzen und in der Folge die Polizei verständigen. Der mutmaßliche Täter verließ in der Zwischenzeit das Geschäft. Eintreffende Polizeibeamte konnten jedoch wenig später in der näheren Umgebung einen Verdächtigen entdecken, auf den die Personenbeschreibung der Opfer passte. „Der Mann zeigte sich zum Vorfall befragt geständig“, so Steirer. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.