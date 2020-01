Eine verschworene Gemeinschaft hat Handball-Geschichte geschrieben. Egal, was noch kommt, Österreich hat ein neues Dream-Team. „Jetzt demütig bleiben und an etwas ganz Großes glauben“, verneigt sich ÖHB-Rekordschütze Andi Dittert (1089 Tore), Protagonist der unvergesslichen B-WM 1992 in Österreich, vor seinen „Nachfolgern“.