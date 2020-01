Aber von vorne: Mit ihren Freunden feierte die junge Frau in einer Disco ordentlich durch die Nacht. Gegen sechs Uhr früh beschloss die Truppe, das Lokal zu wechseln. Doch alle waren zu diesem Zeitpunkt betrunken. Fahren sollte schlussendlich derjenige, der am wenigsten intus hatte – oder diejenige: die Angeklagte! Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt erst in der L 17-Ausbildung.