Dauergast in den Charts

1970 kam Suzi auf Einladung des Produzenten Mickie Most nach England. Denn er versprach ihr, sie in ihrer Karriere zu unterstützen und aus ihr eine „neue Suzi Quatro“ zu machen. Kurz zuvor hatte sich ihr, durch das von ihr abgelehnte Angebot des Direktors der US-amerikanischen Electra Records, die Möglichkeit geboten, eine „neue Janis Joplin“ zu werden, und die Lücke zu füllen, die die verstorbene Legende hinterlassen hatte. Das wollte die Interpretin jedoch nicht. Sie gab der eigenen beruflichen Karriere in Großbritannien den Vorzug. Ihre Lebensentscheidung brachte ihr in den 70er-Jahren Erfolge und zahlreiche Hits, etwa „Can The Can“ (1973), „48 Crash“ (1973), „Devil Gate Drive“ (1974), „If You Can‘t Give Me Love“ (1978) oder das Duett mit Chris Norman aus „Smokie Stumblin‘ In“ (1979).