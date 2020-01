Mit gerade einmal 23 Jahren seine Lebensgeschichte in zwölf Songs zu gießen, ist nicht unbedingt Usus im Musikbusiness. Da ist schnell von vorschneller, spätpubertärer Wichtigmacherei die Rede oder die vertonte Biografie offenbart massive Lücken, die nur naturgegerbte Lebensjahre schließen könnten. Bei Marcus King ist das freilich anders. Diesem Mann nimmt man auf seinem Solodebüt „El Dorado“ zu jeder Zeit ab, dass er schon in frühen Jahren nicht nur Unbeschwertheit und Glück, sondern auch Enttäuschungen und Pein erlebte. Eine interessante Biografie lässt sich schlussendlich nicht aus einem Alter herausschnitzen, sondern ritzt ihre Kerben in Form von Erlebnissen. Als Marcus mit zarten vier Jahren das erste Mal eine Gitarre in die Hand nimmt, ist er in seiner Familie bereits in der vierten Generation Musiker. Opa reüssierte im Country-Bereich, Vater Marvin kennt man nicht nur in der Heimat South Carolina als versierten und gut gebuchten Blues-Gitarristen.