Im kanariengelben, leicht transparenten Kleidchen posierte Rita Ora dieser Tage in Miami vor der Kamera. Die perfekten Aufnahmen für einen Werbespot, mit dem die britische Sängerin ihre neue Deichmann-Kollektion bewerben will, sollten in den Kasten. Doch irgendwie machte die steife Brise, die an diesem Tag vom Meer herwehte, dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung.