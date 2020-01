Außerdem investieren wir weit über vier Milliarden Euro in den Gesundheitsbereich, denn Gesundheit und Pflege sind für mich absolut vorrangig. Auch dem Thema Bildung widmen wir in Wien ein besonderes Augenmerk, denn schließlich geht es um die beste Zukunft für unsere Kinder. In Wien leben wir das respektvolle Miteinander und nehmen aufeinander Rücksicht. Und das funktioniert dann am besten, wenn sich alle an die Regeln halten. Denn Zusammen sind wir Wien!

Ihr Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)