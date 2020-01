Blühende Neurosen

Gerade Letzteres scheint Mayer zu interessieren, das ist auch der spannende Teil des Abends. Verletzungen, enttäuschte Erwartungen, nicht gelebte Hoffnungen, all das arbeitet er in Korbinian Schmidts schwarz-weißer Bühne fein heraus. Dass er aber das scharf formulierte Politische einen Chor skandieren lässt, nimmt diesem die Schärfe. Und dass er in der Person des Prof. Landauer (Sarah Sophia Meyer), der sich immer wieder mit Tipps zu Sekundärliteratur ans Publikum wendet, so dezidiert, mitunter belehrend auf 1988 und die damalige Politik verweist, schmälert die erschreckende heutige Gültigkeit vieler Sätze.