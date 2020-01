Die jungen Leute in Hongkong (an manchen Protesttagen waren es zwei Millionen Demonstranten) zeigen uns also, dass wir viel zu lange tatenlos zugesehen haben und zum wiederholten Male alles dem Handel und Profit unserer global agierenden Unternehmen untergeordnet haben, ohne dabei die Konsequenzen bedacht zu haben. Wie oft haben wir von Wirtschaftskapitänen gehört, mit zunehmendem Handel wäre Fortschritt bei Demokratie und Menschenrechten zu erwarten. Unsere Politiker sprechen diese Themen mit chinesischen Politikern meist nicht einmal mehr an. Handel, Profit und Umsatz haben die Unternehmen bekommen - auf der Strecke bleiben jene, die von einem freien Leben träumen. Der Kotau vor der Wirtschaftsmacht China ist beispiellos.