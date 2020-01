Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit von Ink Music mit dem WUK und Nomex (Nordic Music Export). Begonnen hat die Geschichte des Festivals 2010 mit der „Spot On Denmark“-Serie, mittlerweile ist der nordische Abend im WUK ein Fixpunkt im winterlichen Konzertkalender geworden und hat das Publikum zu Entdeckungen wie Rangleklods, When Saints Go Machine, Reptile Youth, Noah Kin, Vök, Júníus Meyvant und vielen anderen geführt.