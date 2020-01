Schwärme in Formation fliegender Drohnen hat man hierzulande schon gesehen - etwa beim Ars Electronica Festival, wo der Chipgigant Intel einmal mit einem Schwarm aus 100 Drohnen den Nachthimmel über Linz erhellte. Solche Choreographien sind freilich angemeldet und von langer Hand geplant, werfen also nicht so viele Fragen auf wie die Sichtungen in den USA.