„Seinetwegen bin ich clean, und seitdem ist jeder Tag glücklicher als der andere. Ich liebe dich und danke nochmal“, sagte der 56-Jährige in der Nacht auf Donnerstag auf der „National Board of Review“-Gala, auf der ihm Cooper den Award als bester Darsteller für seine Rolle im Film „Once Upon A Time in Hollywood“ überreichte. Wie genau Cooper ihm geholfen hat, sagte Pitt nicht.