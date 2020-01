Brief an Bürgermeister

Doch sie hatte nur wenig Wolle und schrieb deshalb an Bürgermeister Klaus Luger einen Bittbrief. „Ihm hat die Idee sofort gefallen - er hat mir Wolle geschickt“, sagt die Rentnerin. Als sie eine Bananenschachtel voll mit bunten Hauben, Socken, Handschuhen und Schlafunterlagen hatte, holte Luger diese persönlich ab und übergab sie dem Sozialverein B 37. Im vergangenen November konnte Richter dem Stadtchef dann insgesamt sogar sieben Schachteln mit Strickwaren mitgeben. „Mittlerweile gibt es noch vier ältere Damen, die mir beim Stricken helfen“, so die 76-Jährige, die unermüdlich weiterstrickt.