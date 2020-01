Die „OÖ-Krone“ musste in den vergangenen Tagen über zwei Fälle berichten: Einmal wurde einem Parkinson-Patienten in Bad Ischl, dessen Familie um Erhöhung des Pflegegeldes – er hatte Stufe 2 – angesucht hatte, der Zuschuss sogar gekürzt und er fand sich in Stufe 1 eingeordnet. Und ein schwer krankes Kind aus Gmunden bekam nach einem Erhöhungs-Ansuchen statt Stufe 4 nur noch Stufe 3. In beiden Fällen klagte die Arbeiterkammer OÖ und der Parkinson-Patient wurde danach in Stufe 3, das Kind sogar in die zweithöchste Stufe 6 gereiht. Das bedeutet für die Betroffenen eine Erhöhung des Pflegegeldes von 294,5 Euro und 608 Euro monatlich.