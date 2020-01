Die kurz vor der Wahl im Spiel der freien Kräfte beschlossene Hacklerregelung scheint für die neue Regierung zu einer ersten großen Herausforderung zu werden. Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz ankündigte, die „unfaire“ Regelung „reparieren“ zu wollen, und Vizekanzler Werner Kogler zwar kritisierte, dass die derzeitige Regelung „nur für Männer“ sei, aber gleichzeitig bremste, das Thema stehe derzeit „nicht unmittelbar“ an, steigt nun der Druck auf den grünen Sozialminister Rudolf Anschober. Der will zunächst ein Gutachten abwarten. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hingegen will die Hacklerregelung jedenfalls retten und übt scharfe Kritik an Türkis-Grün.