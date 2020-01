Im Fernsehen kennt man Peter Filzmaier als beinharten Politik-Analytiker, bei Max Schmiedl im „Stiegenhaus West“ gibt sich der leidenschaftliche Sportfan mal ganz privat. Der Professor verrät unter anderem, dass er in seinem Leben bereits fünf verschiedene Parteien gewählt hat, spricht über seine Zeit als Hobbyläufer und schwärmt vom FC Barcelona. Außerdem erzählt Filzmaier, was er in seiner Finca auf Mallorca macht und stellt sein neues Buch „Atemlos“ vor.