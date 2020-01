Widerlich - so kann man das Vorhaben des Pädagogen durchaus beschreiben. In seiner Wohnung hat er - wie berichtet - versucht, am 13-Jährigen sexuelle Handlungen vorzunehmen. Doch der Schüler setzte sich zur Wehr, es blieb beim Versuch. Ein verdächtiges Telefongespräch ihres Sohnes machte die Mutter stutzig, sie alarmierte die Polizei. Die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellten Datenträger werden derzeit noch ausgewertet. Der geständige Pädagoge sitzt im „Ziegelstadl“ in U-Haft.