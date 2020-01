Verbote bis Mitte April

Die Fahrverbote gelten seit 21. Dezember bis 13. April an Samstagen, Sonn- und Feiertagen auf dem niederrangigen Straßennetz für Durchreisende, um den Stau-Ausweichverkehr zu unterbinden. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein, Reutte und Schwaz. Darüber hinaus kommen entlang der Transitrouten - etwa in Ebbs, Gries am Brenner, Kufstein, Matrei am Brenner und Niederndorf - Dosierampeln zum Einsatz kommen.