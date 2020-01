218 Tage lang hat Brigitte Bierlein Österreichs Regierung nach dem Ibiza-Skandal durch eine schwierige Zeit geführt. Am Dienstag gab sie das Kanzleramt (zurück) an Sebastian Kurz. Dieser bedankte sich bei seiner Vorgängerin für ihre Dienste und sagte, er freue sich schon auf die Arbeit als Bundeskanzler - auch auf die internationale. Man wolle schließlich weiter mithelfen, „dass sich die EU in die richtige Richtung entwickelt“.